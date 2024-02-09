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Крылова Евлампия Максимова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крылова
Имя
Евлампия
Отчество
Максимова
Дата исполнения приговора
10 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
66075. КРЫЛОВА, ЕВЛАМпіЯ МАКСИмова. К. Весьегон. у., Тополковск. в., с. Пожарья, 71 г., рд. т. же у. и в., въ д. Логанихѣ; — У. Чл. О. С., по Весьегон. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 10 Авг. 907.

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