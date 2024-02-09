Крылова Евлампия Максимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крылова
- Имя
- Евлампия
- Отчество
- Максимова
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66075. КРЫЛОВА, ЕВЛАМпіЯ МАКСИмова. К. Весьегон. у., Тополковск. в., с. Пожарья, 71 г., рд. т. же у. и в., въ д. Логанихѣ; — У. Чл. О. С., по Весьегон. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 10 Авг. 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.