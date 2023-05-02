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Васильев Александр Автономов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Александр
Отчество
Автономов
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 388
Источник
Скан
Оригинальная запись
16572. Васильев Александр Автономов., 17 л., Балашовск. у., Турковск. в с. Шепелевки. Саратовск. Г. С. Ст. 1 ч. 151, л. с. 2 г. 27 сент. 927.

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