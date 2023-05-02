Головко Спиридон Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головко
- Имя
- Спиридон
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46132. ГОЛОВКО, СПИРИДОНЪ НИКИтинъ. К. Маріупольск. у., Петровск. в., с. Богославки, 60 л.; — Таганрогск. О. С., 169 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 16 Іюня 905.
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