Колесов Василий Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колесов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15914. КОЛЕСОВ, ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ, 26 л. Гр. Ярославск. у., Тольгопольск. в., д. Костяково; — Р. Т. г. Ярославля. Кража, лиш. св. 10 л. Исп. 13 июля 920.
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