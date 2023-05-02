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Корольков Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корольков
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
25207. КОРОЛЬКОВ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ. Гр. Тихвинск. у., Костринск. в.; — П. С. 25 стр. б-на жел. дор. обор. Грабеж, лиш. св. 4 г., с зач. 1½ м. пр. з. Исп. 3 марта 920.

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