Лукиных Петр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукиных
- Имя
- Петр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8303. ЛУКИНЫХ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 18 л., т. Усолья. Пермск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 4 г. Исп. 12 сент. 923.
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