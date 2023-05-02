Носов Михаил Терентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Носов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Терентьевич
- Дата исполнения приговора
- __ февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17725. НОСОВ, МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 28 л. Гр. Новгородск. у., Чудовск. в. и с.; — Н. С. 1 Городск. р. 5 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. в февр. 920. | 914 80640 172 М.
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