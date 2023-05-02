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Козлов Василий Наумович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Василий
Отчество
Наумович
Дата исполнения приговора
09 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4847. КОЗЛОВ ВАСИЛИЙ НАУМОВИЧ, 29 л., Себежск. у., Пролетарск. в., д. Бирюлино. В. Т. пограничн. частей Западн. фр. Ст. 114а, лиш. св. 1 г. 4 м. П. в. з. с. 9/ІІ—24. 

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