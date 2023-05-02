Никитин Константин Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2306. НИКИТИН, КОНСТАНТИН КУЗЬМИЧ, 18л. Гр. Саратовск. у., Голицынск. в., с. Ртищево;— В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Хищение, лиш. св. 4 г. Исп. 22 ноября 922.
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