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Филиппов Яков Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филиппов
Имя
Яков
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
04 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
Источник
Скан
Оригинальная запись
140553. ФИЛИППОВЪ, ЯКОВЪ ФИЛИППОВЪ (онъ же Щербаковъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Сычев. у., Мальгинск. в., д. Еменчихи, 23 л.; — Москов. О. С., 114, 4 п. 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 4 Авг. 909. | 908 78726 1655 У. | 906 46037 1655 У. | 904 93147 169 М.

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