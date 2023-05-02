Овсянников Иван Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овсянников
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 299
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105893. ОВСЯННИКОВЪ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ (онъ же Овсянкинъ). Мщ. г. Судогды, 36 л., рд. на зав. Славцевѣ, Меленков. у; — Г. С. 2 уч. г. Владиміра, 12, 14, 16, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. сего Г. С. отъ 22 ІЮЛЯ 909 г. (169 М.—тюр. 3 М.), тюр. 4 м. Исп. 2 Іюля 909.
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