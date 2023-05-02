Глушаченков Петр Кирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глушаченков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Кирович
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1513. Глушаченков Петр Кирович, 18 л., Ярцевск. у. и в., д. Матренино. Смоленск. Г. С. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 25/ХІІ—26.
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