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Клименко Роман Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клименко
Имя
Роман
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
23 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
6001. КЛИМЕНКО РОМАН СТЕПАНОВИЧ, 28 л., Ейск. отд., Незамаевск. в., Н. С. 6 уч. Ейск. у., Ст. 157 ч. 2, лиш. св. 2 г., Исп. 23 июня 923.

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