Федоров Кузьма Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 298
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10327. ФЕДОРОВ КУЗЬМА ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Псковск. у. и в., д. Горнево. Н. С. 5 уч. Псковск. у. Ст. ст. 88, 2 ч. 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 5/І—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.