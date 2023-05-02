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Слеп Григорий Самуилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Слеп
Имя
Григорий
Отчество
Самуилович
Дата исполнения приговора
25 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 323
Источник
Скан
Оригинальная запись
11924. Слеп Григорий Самуилович, 28 л., рд. в. Ковенск. г., Ново-Александровск. у. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 97, 2 ч. 114, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 25 мая 926.

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