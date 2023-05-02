Шадрин Степан Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрин Степан Ефимович

Шадрин Степан Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шадрин
Имя
Степан
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
22 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 366
Источник
Скан
Оригинальная запись
13511. Шадрин Степан Ефимович, 38 л., Сарапульск. окр., Мостовицк. р., починка Пинезя. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 1 ч. 105, 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 22 июля 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.