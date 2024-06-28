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Дулебов Федор Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дулебов
Имя
Федор
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
20 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
46606. ДУЛЕБОВЪ, ФЕДОРЪ СЕМЕНОВЪ. К. Елецк. у., Дрезгаловск. в., д. Дмитріевки, 36 л.; — У. Чл. О. С., по Елецк. у., 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 20 Янв. 905.

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