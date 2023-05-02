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Русаков Василий Акимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Русаков
Имя
Василий
Отчество
Акимович
Дата исполнения приговора
12 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8424. РУСАКОВ ВАСИЛИЙ АКИМОВИЧ, 31 г., Можайск. у., Кукаринск. в., д. Шуменово. Б. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 85, 130 ч. 1, 188, лиш. св. 3 г. Исп. 12 дек. 923.

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