Девличаров Измаил Хантемиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Девличаров
- Имя
- Измаил
- Отчество
- Хантемиров
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46417. ДЕВЛИЧАРОВЪ, ИЗМАИЛЪ ХАНтемировъ. К. Петров. у., Бѣгучевск. в., д. Яковлевки, 24 л.; — М. С. 7 уч. Саратов. Город. окр., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 26 Марта 905.
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