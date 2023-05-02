Мусатин Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мусатин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17402. МУСАТИН, ИВАН ИВАНОВИЧ, 22 л. Гр. Вышневолоцк. у., Ясеновск. в. и с.; — Ос. сесс. Н. С. по важн. дел. Вышневолоцк. у. Должн. прест., лиш. св. 1 г., с зач. 2 м. и 23 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅓. Осужд. 5 нояб. 920.
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