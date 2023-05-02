Гетман Томаш Мартынов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гетман
- Имя
- Томаш
- Отчество
- Мартынов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46043. ГЕТМАНЪ, ТОМАШЪ МАРТЫНОВЪ. К. Новорадом. у., гм. Конары, д. Теклиновъ, 36 л.; — С. М. С. 1 окр. Петроковск. г., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 27 Мая 905.
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