Орловский Казимир Казимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орловский
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Казимиров
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43741. ОРЛОВСКІЙ, КАЗИМИРЪ КАЗИмировъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тельшев. у., Масядск. в., д. Наренъ, 36 л.; — Копен. О. С. 134, 135, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. №6110, каторж. раб. 9 л. Исп. 4 Апр. 907. | 903 80434 174 М.
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