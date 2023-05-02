Агафонов Федор Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агафонов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129303. агафоновъ, федоръ Емельяновъ. Мщ. изъ сс.-пос. г. Ишима, 54 л., рд. въ сл. Тихвинской, Тихвинск. у.; — М. С. 1 уч. Ишимск. у. 18 Сент. 909, 49 М., тюр. 3 н. Исп. 3 Окт., счит. ср. съ 18 Сент. 909. | 902 84866 170 М. | 83 89 169 М. | 99 64538 169 М. | 82 21063 169 М. | 89 67491 1655 У.
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