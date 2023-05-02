Казак Демьян Исааков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казак
- Имя
- Демьян
- Отчество
- Исааков
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31954. КАЗАКЪ, ДЕМЬЯНЪ ИСААКОВЪ (онъ же Яковенко и Казачокъ). К. Житомір. у. Краснопольск. в., с. Стетковцевъ, 62 л.; — Житомір. С. М. С. (въ 5 р.), 169, 6 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 8 Янв. 905. | 902 80915 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 22647. | 98 43342 170 М. | 88 58545 169 М. | 93 68408 169 М.
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