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Ермилин Петр Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермилин
Имя
Петр
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
__ март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
46707. ЕРМИЛИНЪ, ПЕТРЪ ИЛЬИНЪ. Мщ. г. Подольска, 20 л., рд. въ г. Москвѣ; — Московск. О. С. (въ 3 р.), 133, 2 п. 134, 140, 1647 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. въ Мартѣ 905. | 903 21803 172 М. | 902 52488 169 М.

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