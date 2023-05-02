Ермилин Петр Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермилин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- __ март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46707. ЕРМИЛИНЪ, ПЕТРЪ ИЛЬИНЪ. Мщ. г. Подольска, 20 л., рд. въ г. Москвѣ; — Московск. О. С. (въ 3 р.), 133, 2 п. 134, 140, 1647 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. въ Мартѣ 905. | 903 21803 172 М. | 902 52488 169 М.
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