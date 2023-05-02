Волошин Конон Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волошин
- Имя
- Конон
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45853. ВОЛОШИНЪ, КОНОНЪ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ каз. х. Новороговскаго, Ейск. отд., 55 л.; — У. Чл. О. С., по Медвѣжен. у. (во 2 р.), 170¹ М., тюр. 10 м. Исп. 28 Мая 905. | 904 40153 1647 У.
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