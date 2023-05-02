Файзуллин Ахметзян
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Файзуллин
- Имя
- Ахметзян
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12450. ФАЙЗУЛЛИН АХМЕТЗЯН, 42 л., Тетюшск. к., Альпинск. в., д Виково. Самарск. Губсуд. Ст. ст. 180 П. «В», 2 Ч. 181, 189, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 Г. П. в. з. С. 9/ѴІ—24.
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