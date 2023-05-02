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Жердев Андрей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жердев
Имя
Андрей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4625. ЖЕРДЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 38 л., Борисоглебск. у., Бурпашевск. в., д. Жсрдево. Семипалатинск. Губсуд. Ст. 113, лиш. св. 1 г. Исп. 7 окт. 923.

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