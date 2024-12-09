Лунгу Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лунгу
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96051. ЛУНГУ, ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ, 49 л. Царан. Сорокск. у., Климоуцк. в., д. Гирбова; — Кишинев. О. С., 21 Янв. 911, 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 3½ г. Исп. 28 Апр. 911. | 13 Сент. 906 г. К.-Подольск. О. С., 170¹ М., тюр. 1 г. | 902 66183 170 М. | 93 73007 170 М. | 900 4108 172 М. | 91109320 177 М.
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