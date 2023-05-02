Хоботов Алексей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хоботов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140831. ХОБОТОВЪ, АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Новоржев. у., Бѣжаницк. в., д. Спирова, 30 л.; — Новоржев. У. С. 15 Окт. 908, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Окт. 909.
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