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Ковалев Иван Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
19 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4757. КОВАЛЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ. 34 л., Воронежск. г., г. Бутурлиновки. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 108, 109, 116, 180 п. «е», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. 19/Ѵ—24. 

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