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Попов Петр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Петр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
22 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7916. ПОПОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, г. Таганрога. Н. С. 6 отд. б. г Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 ½ г. Исп. 22 февр. 923.

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