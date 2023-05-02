Коновалов Федор Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коновалов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15991. КОНОВАЛОВ, ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ, 22 л. Гр. Томск. у., Томск. в., хут. Байкала; — Н. С. 2 уч. Кавказск. отд. Грабеж, лиш. св. 6 л. Исп. 13 июня 920.
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