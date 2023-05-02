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Коровников Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коровников
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
20 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6583. КОРОВНИКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 26 л., Пермск. у., Бисерск. в., д. Нагаевой, Н. С. 6 уч. Прмск. у., Ст. 180, лиш. св. 1 г., Исп. 20 янв. 923.

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