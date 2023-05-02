Ящолд Берко Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ящолд
- Имя
- Берко
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 366
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100298. ЯЩОЛДЪ, БЕРКО ЛЕЙБОВЪ (онъ же Ящолтъ), 24 л. Лиш. вс. пр. изъ мщ. м. Семятичей, Бѣльск. у., рд. въ г. Брестъ-Литовскѣ; — Гроднен. О. С., 25 Янв. 911, 152, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. Г. С, 1 уч. г. Пинска отъ 29 Сент. 910 г. (169 и 170 М., тюр. 3 м.), каторж. раб. 10 л. Исп. 15 Іюня 911. | 906 94865 1632 У. | 902 19380 169 М. | 904 47182 1632 У.
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