Кочегаров Александр Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочегаров
- Имя
- Александр
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95332. КОЧЕГАРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Дмитріевъ (онъ же Паклинъ), 31 г. Лиш. ос. пр. пр. изъ к. Псковск. у., Псковоградск. в., д. Чернаго-Ручья; — Псковск. О. С., 22 Марта 911, 114, 132¹ и 2 ч. 1655 У., тюр. 1 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 7 Мая 911. | 23 Окт. 906 г. Псковск. О. С., 1651, 1 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. | 904 90553 170 М. | 903 58863 169 М.
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