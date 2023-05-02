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Кочегаров Александр Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочегаров
Имя
Александр
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
07 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
95332. КОЧЕГАРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Дмитріевъ (онъ же Паклинъ), 31 г. Лиш. ос. пр. пр. изъ к. Псковск. у., Псковоградск. в., д. Чернаго-Ручья; — Псковск. О. С., 22 Марта 911, 114, 132¹ и 2 ч. 1655 У., тюр. 1 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 7 Мая 911. | 23 Окт. 906 г. Псковск. О. С., 1651, 1 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. | 904 90553 170 М. | 903 58863 169 М.

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