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Хачатурянц Арам Матосов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хачатурянц
Имя
Арам
Отчество
Матосов
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 434
Источник
Скан
Оригинальная запись
140771. ХАЧАТУРЯНЦЪ, АРАМЪ МАТОСОВЪ. К. Ахалкаласк. у., 21 г.; — М. С. Ахалкалак. отд. 21 Авг. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 6 Окт. 909.

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