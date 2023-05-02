Нефедов Григорий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нефедов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17545. НЕФЕДОВ, ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г. Гр. Кимрск. у. и в., д. Ушаковки; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Бутырск. отд. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 6 м. Исп. 16 июня 920.
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