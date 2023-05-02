Ковалев Николай Иварович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иварович
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4537. КОВАЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАРОВИЧ, 30 л., Ельнинск. у., Болтутинск в., д. Козлово. Н. С. 2 уч. Ельнинск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 1 г. 2 м. Исп. 20 июня 923.
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