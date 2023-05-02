Медведев Яков Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медведев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66905. МЕДВѢДЕВЪ, ЯКОВЪ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. К. Меленков. у., Драчевск. в., с. Савкова. 70 л.;— М. С. 2 уч. г. Ив.-Вознесенска, Шуйск. у., 172 М. (покуш.), тюр. 1 ½ м. Исп. 13 Авг. 907.
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