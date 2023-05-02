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Медведев Яков Емельянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Медведев
Имя
Яков
Отчество
Емельянов
Дата исполнения приговора
13 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
66905. МЕДВѢДЕВЪ, ЯКОВЪ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. К. Меленков. у., Драчевск. в., с. Савкова. 70 л.;— М. С. 2 уч. г. Ив.-Вознесенска, Шуйск. у., 172 М. (покуш.), тюр. 1 ½ м. Исп. 13 Авг. 907. 

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