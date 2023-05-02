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Вольская Фелищя Викентьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вольская
Имя
Фелищя
Отчество
Викентьева
Дата исполнения приговора
30 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
110174. ВОЛЬСКАЯ, ФЕЛИЩЯ (ФЕЛИКса-Елена) Викентьева (она же Вольска), 30 л. К. Пинчов. У., гм. Чарноцинъ, д. Цѣшковы; — М. С. г. Пинчова, 14 Іюня 911, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 30 Іюня 911. | 910 48956 172 М. (укрыв.). | 909 88786 169 М. | 903 62740 169 М. | 904 71597 169 М.

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