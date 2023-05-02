Козловский Константин Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козловский
- Имя
- Константин
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 19 апрель 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21824. КОЗЛОВСКІЙ, Константинъ Войцѣховъ. Мѣщ. (трубочистъ), 27 л.; род. и жилъ въ г. Яковѣ, приг. М. С. г. Янова, по 173 и 2 п. 174 ст. У. о нак., въ тюрьму на мѣсяцъ. Исп. 19 Апр. 1885 г.
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