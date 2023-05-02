Сефа Иван
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сефа
- Имя
- Иван
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9686. СЕФА, ИВАН, 45 л. Китайск. п.; — Н. С. 4 уч. Петергофск. у. Кража, лиш. св. 7 м., с зач. 4 м. и 9 д. пр. з. Исп. 17 авг. 920.
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