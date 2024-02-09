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Алешкин Николай Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алешкин
Имя
Николай
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
12 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
129421. АЛЕШКИНЪ, НИКОЛАЙ ТИМОфеевъ. К. Калуж. у., Лущихинск. в., д. Николаевки, 19 л.; — М. С. 7 уч. г. Кіева, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Іюня 909.

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