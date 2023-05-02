Лисовский Франц Венедиктов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лисовский
- Имя
- Франц
- Отчество
- Венедиктов
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42416. ЛИСОВСКІЙ, ФРАНЦЪ ВЕНЕДИКтовъ. К. Кѣлецк. у., гм. Самсоновъ, д. Шаласъ, 31 г.; — Варшав. С. П., 2 п. 134, 135 и 1 ч. 1483 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 2 Апр. 907.
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