Панкратов Николай Евдокимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панкратов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Евдокимович
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8375. ПАНКРАТОВ НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 27 л., Борисоглебск. у., Борисоглебско-Пригородн. в., д. Танцырей. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 106, 2 ч. 114, лиш. св. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 11 ноября 924.
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