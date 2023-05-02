Поплавский Антон Валентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поплавский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Валентьев
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49795. ПОПЛАВСКІЙ, АНТОНЪ ВАЛЕНТЬевъ. К. Блонск. у., гм. и Д. Гузовъ, 22 л., рд. т. же у., въ гм. и д. Каски; — Гм. С. 4 окр. Блонск. у. (во 2 р.), 2 п. 178 М., тюр. 2 м. Исп. 30 Апр. 905. | 903 80889 172 М.
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