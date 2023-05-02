Лавейко Франц Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лавейко
- Имя
- Франц
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135033. ЛАВЕЙКО, ФРАНЦЪ ВИКЕНТЬ ЕВЪ. Мщ. г. Дисны, 34 л., рд. вт. д. Бабичевѣ, Прозо ровск. в., Дисненск. у.; — Полоцк. У. С. 19 Марта 909, 4 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Сент. 909.96 г, Виленск. О. С.—тюр. 4 м.
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