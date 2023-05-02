Гарнек Абрам Ицков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гарнек
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Ицков
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17457. ГАРНЕКЪ, АБРАМЪ ИЦКОВЪ (Іоськовъ) (онъ же Кизя и Гурникъ), 17 л. Мщ. г. Сѣдлеца; — Сѣдлецк. О. С., 24 Сент. 910, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 4 м. Исп. 24 Янв. 911. | 910 85922 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 114204. | 908 82734 169 М. | 904 85690 169 М. | 906 76165 172 М.
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