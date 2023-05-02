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Дьяконов Николай Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дьяконов
Имя
Николай
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
19 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
132316. ДЬЯКОНОВЪ, НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВЪ. Мщ. г. Козлова, 24 л.; — Г. С. 2 уч. г. Козлова, 2 п. 174 М., тюр. 1 м. Исп. 19 Мая 909.

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