Дьяконов Николай Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дьяконов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132316. ДЬЯКОНОВЪ, НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВЪ. Мщ. г. Козлова, 24 л.; — Г. С. 2 уч. г. Козлова, 2 п. 174 М., тюр. 1 м. Исп. 19 Мая 909.
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